Russell Crowe ha l’orologio dell’estate e lo sfoggia a Wimbledon

Russell Crowe conquista ancora una volta il centro dell’attenzione, questa volta non sul campo, ma con il suo stile impeccabile a Wimbledon. Tra blazer eleganti e un Rolex che brilla al polso, dimostra che la vera vittoria si gioca anche fuori dal rettangolo di gioco. Un’icona di classe che, da “Gladiatore”, si trasforma in simbolo di sobria raffinatezza. Britney Theriot e Russell Crowe a Wimbledon 2025 sono la prova che il vero campione è chi sa distinguersi con eleganza.

Russell Crowe non ha giocato un solo set, ma si è comunque preso un posto in prima fila nella sceneggiatura di Wimbledon. Tra blazer stirati e sguardi dietro gli occhiali da sole, è bastato il suo ingresso — abito blu, cravatta scozzese e un Rolex al polso — per ricordare a tutti che anche fuori dal campo si gioca una partita. Quella dello stile. Da “Gladiatore” a icona di stile silenzioso. Britney Theriot e Russell Crowe a Wimbledon 2025. (Photo by Karwai TangWireImage) Karwai Tang A 61 anni, con un nuovo ruolo importante nel reboot di Highlander e una silhouette visibilmente asciugata, Russell Crowe si prende la scena con un’eleganza non ostentata, fatta di simboli e gesti minimi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Russell Crowe ha l’orologio dell’estate e lo sfoggia a Wimbledon

