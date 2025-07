Palio la diretta | sfida di luglio fra le contrade la grande attesa in piazza del Campo

Il Palio di luglio a Siena sta per entrare nel vivo: un evento che unisce tradizione, emozione e passione in un’unica giornata. Le contrade si preparano a vivere ore di pura adrenalina, tra cortei storici e sfide epiche in Piazza del Campo. La città respira già l’energia di questa attesa lunga un anno. Non perdere neanche un istante: segui la diretta e vivi con noi la magia di questo giorno unico.

Siena, 2 luglio 2025 – E’ il giorno del Palio di luglio a Siena. Il giorno più lungo per la città, che attende questo momento un anno intero. Le dieci contrade vivono ore intense, di grande attesa. Cavalli e fantini sono pronti alla sfida. Una giornata scandita dal corteo storico, quindi dalla mossa e dalla gara. Segui la diretta. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio, la diretta: sfida di luglio fra le contrade, la grande attesa in piazza del Campo

