Riparte il servizio dei ‘Battelli Spazzamare’ sul litorale casertano

Riparte anche quest’anno il servizio dei “battelli spazzamare” sul litorale casertano, un intervento fondamentale per la tutela delle nostre coste. Dopo i successi delle stagioni precedenti, l’ente ha deciso di potenziare questa iniziativa, che si estende per circa quaranta chilometri di spiagge, garantendo acque più pulite e un ambiente più sano per residenti e turisti. La salvaguardia del nostro mare non si ferma: insieme possiamo fare la differenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche quest'anno la Provincia di Caserta rinnova il proprio impegno nella tutela del mare, con l'attivazione del servizio dei " battelli spazzamare " lungo l'intero tratto costiero di competenza, per circa quaranta chilometri di litorale. Dopo i risultati positivi delle scorse stagioni, l'intervento è stato confermato e potenziato per l'estate 2025, con l'obiettivo di preservare la qualità delle acque e salvaguardare l'ecosistema marino. Come da protocollo, le imbarcazioni avranno base operativa alle foci del Garigliano e del Volturno, dove sono già stati predisposti i punti di ormeggio e smaltimento.

