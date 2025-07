Cash out - I maghi del furto la recensione | John Travolta e una rapina come tante

Se ami i colpi audaci e le trame avvincenti, "Cash Out - I maghi del furto" è lo spettacolo che fa per te. Con John Travolta nel ruolo di Mason, il film svela un mondo di segreti, tradimenti e tensione palpabile. Preparati a scoprire cosa accade quando la bravata si trasforma in un gioco pericoloso, lasciandoti con il fiato sospeso fino all'ultima scena. Non perderti questa avventura mozzafiato, pronta a catturare la tua attenzione.

Al centro di Cash out - I maghi del furto il colpo in una banca tentato da Mason e dalla sua banda, che scopriranno segreti scottanti e dovranno affrontare vecchie conoscenze. Su Italia1. Mason Goddard è un ladro di fama internazionale, a capo di una squadra affiatata di professionisti, specializzati in ogni tipo di colpo. La loro ultima missione, relativa al furto di alcune auto di lusso, è fallita quando Mason ha scoperto di essere stato tradito proprio dalla sua compagna Amelia Decker, in realtà un'agente dell'FBI sotto copertura da due anni per smascherarlo. In Cash out - I maghi del furto, il protagonista ha deciso di ritirarsi, disilluso da quella donna che ha spezzato il suo cuore e stanco di quella vita condotta sempre sul filo del rasoio.

