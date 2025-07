Giustizia civile meno processi pendenti ma i grandi distretti soffrono

Mentre in molte zone d’Italia si assiste a un lieve miglioramento nei processi civili pendenti, i grandi distretti, come Venezia, Trieste e L'Aquila, continuano a soffrire di arretrati crescenti. Questa disparità evidenzia le sfide di un sistema giudiziario che, pur riducendo la mole di cause in alcuni tribunali, fatica a contenere il peso nei centri più affollati. È fondamentale capire le ragioni di questa crisi e trovare soluzioni efficaci per un’equa giustizia per tutti.

Arezzo, 2 luglio 2025 – Nonostante il calo generalizzato in alcuni tribunali aumenta ancora negli ultimi 4 anni l'arretrato di processi civili, soprattutto a Venezia (+159%), Trieste (+73,7%) e L'Aquila (+48,5%). Nonostante tra il 2021 e il 2024, presso le Cortid'Appello italiane si sia registrato un calo medio del 24% dei procedimenti civili pendenti, in alcuni tribunali, soprattutto a Venezia (+159%), Trieste (+73,7%) e L'Aquila (+48,5%), l'arretrato delle cause civili continua ad aumentare. È quanto emerge da un'analisi condotta dall'Associazione Italiana Avvocati d'Impresa, presieduta dall'avvocato Antonello Martinez. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giustizia civile, meno processi pendenti ma i grandi distretti soffrono

