civico 22 la lettera del presidente al sindaco di benevento

In un momento in cui il cuore pulsante di Benevento si confronta con sfide e trasformazioni, la lettera del presidente di Civico 22 al sindaco Mastella emerge come un appello sentito e urgente. Argemino Parente, non solo rappresentante culturale, ma anche residente del centro storico, esprime preoccupazioni e desideri di dialogo per preservare l’anima vibrante della città . È un invito alla collaborazione, affinché Benevento torni a brillare come merita.

Lettera di Argemino Parente, Presidente di Civico 22 al Sig. Clemente Mastella, Sindaco di Benevento. Egregio Signor Sindaco, Le scrivo non solo come presidente della associazione politico-culturale Civico22, ma prima di tutto come residente del centro storico. In data 30 Giugno 2025, ha chiuso i battenti un'altra attività commerciale di questa zona della città , precisamente in via Gaetano Rummo, e purtroppo altre potrebbero farlo a breve. Certo, le ragioni di questa chiusura possono essere state diverse, ma una delle cause va ricercata nella attuale parziale chiusura al traffico che ha interessato questa strada, in concomitanza con i lavori al complesso delle ex Orsoline, con conseguente difficoltà di parcheggio da parte della clientela.

