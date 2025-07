Chiara Nasti e la disavventura in treno | Un uomo mi ha aiutata con le valigie poi mi ha chiesto una cosa Maleducato

Chiara Nasti, influencer e star dei social, ha condiviso un episodio spiacevole avvenuto durante un viaggio in treno. Dopo aver ricevuto un aiuto gentile da un uomo con le sue valigie, √® rimasta sconvolta da una risposta maleducata e poco rispettosa. Un gesto che ha scatenato il suo sfogo sui social, sottolineando quanto l‚Äôeducazione e il rispetto siano fondamentali anche nei momenti pi√Ļ semplici. Continua a leggere per scoprire cosa le √® successo e come ha reagito.

Chiara Nasti si sfoga sui social e racconta un episodio spiacevole che le √® accaduto mentre viaggiava in treno. Dopo aver chiesto a un ragazzo se potesse aiutarla con le valigie e il passeggino, lui le ha risposto qualcosa che l'ha molto infastidita: "Io quell'ironia non l'ho capita, scansafatiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chiara - nasti - treno - valigie

Chi √® Angela Nasti, l’ex tronista di Uomini e Donne paparazzata con Stefano De Martino e sorella di Chiara Nasti - Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e sorella di Chiara Nasti, √® tornata sotto i riflettori dopo essere stata paparazzata con Stefano De Martino.

Chiara Nasti: ¬ęUn ragazzo sul treno mi ha aiutato con le valigie, poi mi ha chiesto una cosa. Maleducato e scansafatiche¬Ľ Vai su X

Chiara Nasti: ¬ęUn ragazzo sul treno mi ha aiutato con le valigie, poi mi ha chiesto una cosa. Maleducato e sca; Chiara Nasti su tutte le furie: Maleducato e scansafatiche, la disavventura in treno.

Chiara Nasti: «Un ragazzo sul treno mi ha aiutato con le valigie, poi mi ha chiesto una cosa. Maleducato e scansafatiche» - Viaggiare con una bambina e una valanga di bagagli non è facile, e Chiara Nasti lo sa bene. Scrive msn.com

Chiara Nasti su tutte le furie: ‚ÄúMaleducato e scansafatiche‚ÄĚ, la disavventura in treno - Chiara Nasti racconta sui social una brutta esperienza in treno: "Un ragazzo scansafatiche e maleducato mi ha preso in giro". Come scrive msn.com