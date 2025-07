Quali sono le zone di Milano fa più caldo | le peggiori anomalie termiche a Ortica Duomo Centrale e Città Studi

Milano, città vibrante e in continua evoluzione, sta affrontando un’ondata di caldo senza precedenti. Le zone come Ortica, Duomo e Città Studi emergono come le più colpite dalle anomalie termiche, creando microclimi soffocanti che aumentano il disagio estivo. Con 27 notti tropicali su 30, la città si trasforma sotto il sole, ma quali sono le aree più critiche? Scopriamolo insieme, per prepararsi al meglio a questa ondata di calore estrema.

Nell'ultimo mese le notti tropicali a Milano sono state 27 su 30 ma ci sono alcune zone della città dove fa più caldo che altrove. Questa mattina, secondo la mappa di Life Metro Adapt, le isole di calore più intense erano nelle aree di Ortica, Duomo, Milano Centrale, Città Studi, ma anche Loreto, Argonne e Porta Nuova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Milano e nell’hinterland ci sono zone dove, anche di notte, il caldo non dà tregua: si chiamano “anomalie termiche” e colpiscono soprattutto dove manca il verde e dominano materiali come asfalto, cemento, ferro e lamiera, che assorbono e rilasciano calore Vai su Facebook

