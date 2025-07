Europei femminili 2025 di calcio dal 2 luglio | calendario Italia dove vederli

Dal 2 luglio, l’attesa per gli Europei femminili di calcio 2025 si fa ancora più entusiasmante. L’Italia di Andrea Soncin scenderà in campo il 3 luglio contro il Belgio, regalando ai tifosi momenti indimenticabili. Potrete seguire tutte le partite in diretta su Rai e in streaming su RaiPlay, vivendo ogni emozione di questa entusiasmante competizione che promette di appassionare gli appassionati di calcio fino al 27 luglio in Svizzera. Non perderti nemmeno un istante di questa straordinaria manifestazione!

Iniziano martedì 2 luglio gli Europei femminili 2025 di calcio che vedranno impegnata anche l’Italia di Andrea Soncin, che esordirà il 3 luglio contro il Belgio. Sarà possibile vedere le partite delle azzurre in diretta sulla Rai e in streaming su RaiPlay. La 14a edizione del torneo si disputerà in Svizzera e si chiuderà il 27 luglio. La giornata inaugurale vedrà in campo le quattro squadre del Girone A: prima Finlandia-Islanda in campo alle 18 all’Arena di Thun, poi alle 21 Svizzera-Norvegia al St. Jakob Park di Basile, dove andrà in scena la cerimonia di apertura. I gironi degli Europei. Questa la composizione dei gironi: Gruppo A Finlandia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Europei femminili 2025 di calcio dal 2 luglio: calendario Italia, dove vederli

