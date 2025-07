Grave incidente sul Garda auto invade la corsia opposta e si schianta contro un gruppo di Harley | due motociclisti in ospedale

Un grave incidente scuote Padenghe del Garda: un’auto, in fuga di responsabilità, invade la corsia opposta e si schianta contro un gruppo di Harley-Davidson, lasciando due motociclisti feriti e ricoverati in ospedale. La scena, drammatica e inattesa, si è svolta questa mattina sulla rotatoria del Lido, coinvolgendo testimoni e forze dell’ordine in un’operazione di soccorso tempestiva e complicata. La vicenda mette in luce i rischi della strada e l’importanza della prudenza, lasciando tutti con il fiato sospeso.

PADENGHE DEL GARDA – Un motociclista è rimasto ferito a seguito di un violento incidente stradale che si è verificato questa mattina a Padenghe del Garda intorno alle 10.30. I fatti sono accaduti all’altezza della rotonda del Lido, dove si incontrano via del Lido, via Marconi, via Barbieri e via Meucci. I presenti hanno immediatamente chiesto aiuto al numero 112 per le emergenze. Gli operatori della centrale Operativa di Brescia hanno allertato i soccorsi, inviando sul posto un’ambulanza, un’auto medica e l’elicottero. Secondo la prima ricostruzione dei fatti un’ Opel Meriva guidata da un uomo e diretta verso Desenzano avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con un gruppo di motociclisti polacchi in sella a delle Harley-Davidson. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grave incidente sul Garda, auto invade la corsia opposta e si schianta contro un gruppo di Harley: due motociclisti in ospedale

