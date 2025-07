Il grande bluff del Pnrr ecologico | il gap tra risorse stanziate soldi effettivamente spesi e risultati deludenti

Il PNRR ecologico prometteva una svolta verde per l’Italia, ma i fatti raccontano un’altra storia. Tra risorse stanziate e risultati concreti si apre un enorme gap, con ritardi e sprechi che mettono a rischio la vera transizione ecologica. Dietro i trionfalismi ufficiali emergono dati allarmanti, come evidenziato dal secondo rapporto PNRR Watch di Assonime e Openpolis. La domanda è: stiamo davvero cambiando rotta o ci accontentiamo di illusioni?

Dietro i numeri trionfalistici sul conseguimento di milestone e target si nasconde una realtà molto meno brillante: la transizione ecologica promessa dal Pnrr italiano soffre di gravi ritardi, spese al palo e una cronica mancanza di trasparenza. A dirlo non è un'opinione, ma il secondo rapporto Pnrr Watch curato da Assonime e Openpolis, che ha analizzato investimenti per circa 12 miliardi di euro in settori chiave come gestione rifiuti, reti intelligenti, infrastrutture idriche e idrogeno verde. Target raggiunti, risultati mancati. Il paradosso più eclatante emerge fin da subito: molte misure risultano formalmente in linea con gli obiettivi del Piano, ma i dati reali raccontano tutt'altro.