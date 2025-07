Il Concertozzo 2025 con Elio Francesca Michielin Lillo e Geppi Cucciari

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile con Il Concertozzo 2025, l’evento che unisce musica live e impegno sociale, portando sul palco stelle come Elio, Francesca Michielin, Lillo e Geppi Cucciari. Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna il 4 e 5 luglio a Bassano del Grappa: due giorni di energia, inclusione e solidarietà, in un’atmosfera unica che coinvolge tutto il pubblico e le associazioni. Non perderti questa grande festa!

Il cast de Il Concertozzo 2025, evento che unisce musica e inclusione, con Elio, Geppi Cucciari e molti altri. Dopo il grande successo delle prime tre edizioni (a Bergamo, Carpi e Monza), torna il 4 e 5 luglio a Bassano del Grappa (Vicenza) la Woodstock dell’inclusione organizzata da Elio e le storie tese con il Trio Medusa, l’unico evento che unisce la musica (rigorosamente suonata dal vivo) all’attività delle Associazioni che si occupano di dare lavoro alle persone con disabilità, che in questa occasione gestiscono anche tutta l’area food. Venerdì 4 luglio in Piazza della Libertà dalle ore 16. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Il Concertozzo 2025 con Elio, Francesca Michielin, Lillo e Geppi Cucciari

