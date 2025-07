L' aereo taxi si muove con decollo e atterraggio verticale volo in modalità alata Siamo pronti a volare sopra le città?

Immagina un futuro in cui il traffico congestionato di Dubai si trasforma in un ricordo lontano, grazie a un innovativo taxi aereo elettrico. Con decolli e atterraggi verticali e modalità di volo in alata, questa tecnologia rivoluzionaria promette di cambiare il modo di spostarci nelle grandi città . Pronti a decollare verso un’era più sostenibile e veloce? L’attesa si sta facendo più vicina di quanto pensiamo.

M ilano, 1 lug. (askanews) – A Dubai è stato completato con successo il primo volo di prova di un taxi aereo completamente elettrico, in vista del suo lancio previsto per il 2026. Il velivolo, sviluppato dalla statunitense Joby Aviation, può volare per circa 160 chilometri a una velocità di 320 kmh. L’obiettivo di questo mezzo è di offrire un’alternativa al traffico congestionato della metropoli emiratina, riducendo ad esempio i tempi di percorrenza dall’aeroporto di Dubai a Palm Jumeirah da 45 a soli 12 minuti. Leggi anche › A scuola di droni con Loredana Scaffa L’aereo taxi si muove con decollo e atterraggio verticale, volo in modalità alata. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'aereo taxi si muove con decollo e atterraggio verticale, volo in modalità alata. Siamo pronti a volare sopra le città ?

A Dubai è stato completato con successo il primo volo di prova di un taxi aereo completamente elettrico, in vista del suo lancio previsto per il 2026. Il velivolo, sviluppato dalla statunitense Joby Aviation, può volare per circa 160 chilometri a una velocità di 320

