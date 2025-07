Gaza Hamas risponde a Trump | Vogliamo fine della guerra non stop di 60 giorni Smotrich e Ben-Gvir pronti ad affossare l’accordo

In un momento di tensione e speranze contrastanti, Gaza e Hamas rispondono alle recenti proposte di Trump, auspicando un vero affinché la guerra finisca definitivamente, e non con tregue temporanee di soli 60 giorni. Mentre Smotrich e Ben Gvir sembrano pronti a sabotare eventuali accordi di pace, Hamas si mostra aperta al dialogo, ponendo come priorità una soluzione duratura. La partita è ancora aperta e il mondo osserva con attenzione.

Hamas spera in un accordo ma che ponga fine alla guerra, e non una tregua di soli due mesi Hamas risponde a Trump sull'accordo per una tregua di 60 giorni a Gaza sul quale Netanyahu avrebbe dato il suo sì. Il portavoce Taher al-Nunu ha dichiarato che il gruppo è pronto a prendere in considera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Hamas risponde a Trump: “Vogliamo fine della guerra, non stop di 60 giorni”, Smotrich e Ben-Gvir pronti ad affossare l’accordo

