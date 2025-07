Airola, tutto pronto per ‘… Uscimmo a riveder le stelle 2025’.

Preparati a vivere due serate indimenticabili nel cuore di Airola! Il 3 e 4 luglio, il Chiostro del Convento San Pasquale si trasformerà in un palcoscenico di talenti emergenti durante l’evento “… Uscimmo a riveder le stelle”, promosso dall’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio. Giovanissimi musicisti daranno vita a performance emozionanti, portando musica, passione e talento sotto le stelle. Non perdere questa magica occasione di scoprire i futuri protagonisti della scena musicale italiana.

Il 3 e il 4 luglio prossimi, presso il Chiostro del Convento San Pasquale di Airola in corso Caudino, si rinnova l'appuntamento con l'iniziativa ". Uscimmo a riveder le stelle ", promossa e organizzata dall' Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio. A partire dalle ore 21, giovani musicisti, formatisi nelle diverse classi di strumento, si alterneranno in esibizioni solistiche e di gruppo con repertori classici e contemporanei. Quest'anno l'evento vuole accendere l'attenzione sulla cultura della pace, contribuendo a sollecitare l'importanza del dialogo anche attraverso la musica: " In un periodo storico così delicato – ha dichiarato il presidente dell'Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio, M° Carmine Ruggiero – vogliamo lanciare un piccolo, ma significativo segnale contro tutte le guerre e per la pace universale.