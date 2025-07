Paura in volo Boeing 737 perde quasi 8.000 metri di quota | Una hostess piangeva e gridava di indossare le maschere per l’ossigeno Ho sentito un boato

Un volo Japan Airlines da Shanghai a Tokyo si trasforma in un dramma ad alta quota: il Boeing 737 perde quasi 8.000 metri di quota, scatenando panico tra passeggeri ed equipaggio. Una hostess piangeva e gridava di indossare le maschere d’ossigeno, mentre un boato risuonava nell’abitacolo. In un attimo, la sicurezza di 191 persone è stata messa a dura prova. Un incidente che dimostra quanto la paura possa prendere il sopravvento in volo.

È lunedì 30 giugno quando un volo operato da Japan Airlines e dalla sua compagnia low-cost Spring Japan decolla dall’aeroporto internazionale di Shanghai-Pudong in Cina, diretto all’aeroporto di Narita a Tokyo, in Giappone. Si tratta del volo JL8696IJ004, un Boeing 737. A bordo ci sono 191 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Come riportano Kyodo News, The Standard e South China Morning Post, l’aereo ha iniziato a perdere quota improvvisamente per via di un problema meccanico ed è sceso di quasi 8000 metri, da circa 11.000 a 3.200 metri, in meno di dieci minuti. I passeggeri hanno indossato le maschere per l’ossigeno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura in volo, Boeing 737 perde quasi 8.000 metri di quota: “Una hostess piangeva e gridava di indossare le maschere per l’ossigeno”, “Ho sentito un boato”

In questa notizia si parla di: volo - boeing - quota - paura

