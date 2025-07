Sì del Senato alla legge di bilancio Trump minaccia di espellere Musk

La scena politica si infiamma: mentre il s236 del Senato sulla legge di bilancio si avvicina, Trump minaccia Musk, definendolo un possibile “ospite indesiderato”. Tra tensioni e scontri, il Big Beautiful Bill torna alla Camera, accendendo i riflettori su un duello tra potere e innovazione. In un contesto così delicato, le mosse future potrebbero cambiare radicalmente lo scenario. Continua a leggere per scoprire cosa succederà.

Il Big beautiful bill tornerà alla Camera. Cresce la tensione fra Elon Musk, contrario alla misura, e il presidente che attacca: «Senza sussidi governativi, dovrebbe chiudere bottega. Cacciarlo? Darò un’occhiata.». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sì del Senato alla legge di bilancio. Trump minaccia di espellere Musk

Usa, sì del Senato a discussione su legge di bilancio con 51 sì e 49 no, Musk riaccende lo scontro: "Distruggerà milioni di posti di lavoro" - Il dibattito sulla legge di bilancio negli Stati Uniti si accende, con un risultato storico al Senato: 51 sì e 49 no, segnando una svolta cruciale.

Negli #StatiUniti solleva un polverone la visita di #Trump al centro di detenzione circondato da alligatori in #Florida. Il presidente incassa una prima vittoria sulla legge di bilancio al Senato che riaccende la polemica con #Musk

Il presidente Usa risponde alle nuove critiche del miliardario sulla legge di Bilancio in votazione al Senato e suggerisce all'agenzia, prima affidata al proprietario di Tesla, di analizzare le sovvenzioni di cui usufruisce. Il tycoon: "Deportare Musk? Darò un'occhi

