Crunchyroll un utente scopre alcuni sottotitoli di un anime realizzati con ChatGPT e i fan si infuriano

L'ultima scoperta degli appassionati di anime ha acceso un acceso dibattito su Crunchyroll: l'uso di ChatGPT per tradurre i sottotitoli, rivelatosi fallace e fonte di errori, ha scatenato l'indignazione della community. Tra delusione e sfiducia, i fan si chiedono se questa scelta comprometta la qualità delle serie che amano. La questione solleva un interrogativo più ampio sul futuro delle traduzioni automatizzate nel mondo dell'intrattenimento audiovisivo, lasciando tutti con un dubbio: fino a che punto si può affidare la passione agli algoritmi?

Crunchyroll si è attirato l'ira degli appassionati di anime dopo che gli spettatori hanno scoperto prove che lo streamer utilizza ChatGPT per la traduzione dei sottotitoli. Un sospetto diventato conferma: Crunchyroll avrebbe utilizzato ChatGPT per tradurre i sottotitoli di alcune serie anime, generando errori evidenti e scatenando l'indignazione dei fan. L'episodio più eclatante riguarda Necronomico and the Cosmic Horror Show, ma le critiche si accumulano da tempo. Tra automatismi imprecisi e silenzi ufficiali, l'industria dell'anime affronta (ancora una volta) il dilemma dell'intelligenza artificiale.

In questa notizia si parla di: anime - crunchyroll - sottotitoli - chatgpt

