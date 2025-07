Il clan di Cardito aveva il picchiatore di fiducia | Devi smantellare il meccanico

Il clan di Cardito, noto per le sue attività illecite, aveva in squadra un picchiatore di fiducia, un elemento chiave nel perpetrare il clima di paura e controllo. Tuttavia, ora il volto più inquietante del loro operato sta per essere smantellato: i carabinieri hanno arrestato 16 persone, accusate di traffico di droga ed estorsioni ai commercianti, segnando un colpo decisivo alla criminalità organizzata locale. Continua a leggere e scopri come sta cambiando il volto di Cardito.

Agguato a Cardito, le indagini su Antonio Vitale e la camorra nei feudi del clan Moccia - Un agguato a Cardito scuote la tranquillità del territorio: le indagini sulla morte di Antonio Vitale, figura centrale nel contesto della camorra e dei feudi dei Moccia, rivelano un possibile nuovo riassetto di potere.

