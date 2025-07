Parità salariale come fare per conoscere lo stipendio dei colleghi

Roma, 2 luglio 2025 – Finalmente una novità che cambierà il modo di percepire le dinamiche salariali sul posto di lavoro: entro un anno, sarà possibile conoscere lo stipendio dei colleghi con le stesse mansioni, grazie a una norma europea recentemente approvata. Questa trasparenza, seppur in forma aggregata, promuove un ambiente più equo e informato. Ma come funzionerà esattamente? Scopriamo i dettagli...

Roma, 2 luglio 2025 – Cade il "segreto" sulla retribuzione dei colleghi. Entro un anno, infatti, sarà possibile conoscere lo stipendio dei colleghi che svolgono le stesse mansioni al lavoro chiedendolo o direttamente al datore di lavoro o attraverso i rappresentanti sindacali. Tuttavia, i dati saranno forniti in forma aggregata e non consentiranno di individuare gli importi riferibili a singoli lavoratori. Sommario La norma europea. A chi si applica. Stipendio più basso e obbligo di alzarlo. Come fare richiesta. I limiti. ANSA La norma europea. Avrà un impatto rilevante la direttiva Ue 2023970 approvata a maggio 2025, che si applica al settore pubblico e privato e che l'Italia dovrà recepire entro il 7 giugno 2026.

