Richard Ashcroft annuncia il nuovo album Lovin’ You

Richard Ashcroft, l’iconico frontman dei Verve, torna sulla scena musicale con il suo nuovo album “Lovin’ You”, dopo sette anni da “Natural Rebel”. Un ritorno atteso dai fan e pronto a scuotere le emozioni, in coincidenza con l’attesissimo tour degli Oasis, dove Ashcroft sarà l’apertura dei concerti nel Regno Unito e Irlanda del Nord. La musica di Ashcroft si prepara a conquistare nuovamente i cuori, regalando un’esperienza unica e coinvolgente.

Richard Ashcroft ritorna con un nuovo album, " Lovin' You", che arriva a distanza di sette anni da Natural Rebel e quattro dalla raccolta Acoustic Hymns Vol 1. La notizia arriva alla vigilia della partenza del tour degli Oasis, nel quale l'ex frontman dei Verve era stato annunciato lo scorso come ottobre come opening act ed accompagnerà i fratelli Gallagher per gli attesissimi live che si terranno nel Regno Unito ed in Irlanda Del Nord, al fianco di Cast. Dopo i vari rumours circolanti negli ultimi mesi, il cantautore ha annunciato la pubblicazione del settimo lavoro in studio, disponibile in pre-order.

