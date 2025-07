Quinta edizione di MTV Cribs Italia | gli ospiti

La quinta edizione di MTV Cribs Italia torna a sorprenderci, svelando i segreti delle case di personaggi straordinari. Dal 6 luglio, ogni domenica alle 21.00 su MTV, scopriamo le ambientazioni intime di Giusy Ferreri, Javier Zanetti, Davide Oldani e Wanda Nara. Questi ospiti apriranno le porte delle loro dimore, regalando un viaggio nel loro mondo: Giusy Ferreri ci porterĂ nel suo spazio creativo, tra musica, sogni e passione.

In onda dal 6 luglio. MTV Cribs Italia è tornato con una nuova stagione e ci sono quattro puntate molto speciali in programma! La seconda parte della quinta edizione andrĂ in onda ogni domenica alle 21.00 su MTV, a partire dal 6 luglio. I protagonisti di queste puntate saranno Giusy Ferreri, Javier Zanetti, Davide Oldani e Wanda Nara. Ognuno di loro aprirĂ le porte della sua casa e ci racconterĂ la sua storia. Giusy Ferreri ci porterĂ nel suo castello in provincia di Vigevano, dove la musica è onnipresente e ci sono pianoforti e dischi d'oro ovunque. Javier Zanetti ci mostrerĂ la sua villa sul lago di Como, con un museo personale e una cucina argentina dove prepara l'asado con gli amici.