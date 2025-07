Salvata dal papà dopo la caduta dalla nave Disney i testimoni | Si arrampicava poi è volata in acqua

Una scena di rara tensione si è svolta a bordo di una nave Disney, quando una bambina di appena 5 anni, mentre giocava vicino ai familiari, ha rischiato di perdere la vita. Salvata in extremis dal coraggio e dalla prontezza del papà, la piccola è precipitata nel vuoto, ma fortunatamente è stata recuperata e messa in salvo. Un episodio che mette in luce l'importanza della vigilanza e dell'amore familiare in ogni momento di svago. Continua a leggere...

La bimba di 5 anni salvata dal papà dopo essere caduta in acqua dalla Crociera Disney sarebbe precipitata nel vuoto mentre giocava poco lontano dai familiari. La piccola si stava arrampicando sulla ringhiera quando ha perso l'equilibrio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

