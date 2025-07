Urso incontro 8 luglio su Ilva fino a soluzione condivisa

Il 8 luglio si terrà un incontro cruciale sull’ex Ilva, convocato dal Mimit e destinato a proseguire fino a trovare una soluzione condivisa. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato l’impegno continuo nel risolvere le crisi con un dialogo aperto e costruttivo, come fatto negli ultimi tre anni. È un passo fondamentale per il futuro dell’industria italiana e per tutelare il patrimonio produttivo del nostro Paese.

L'incontro dell'8 luglio sull' ex Ilva convocato dal Mimit "sarà ad oltranza fino a raggiungere una soluzione condivisa ". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'assemblea Ania. "E' quello che abbiamo fatto in questi tre anni - ha aggiunto - ogni qualvolta abbiamo dovuto affrontare una crisi, talvolta eredità del passato, per chiudere nel migliore dei modi con la piena condivisione delle responsabilità di tutti gli attori". A chi gli ha chiesto se è fiducioso sulla buona riuscita dell'operazione, Urso ha risposto di "non aver mai visto un pessimista che abbia raggiunto un obiettivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Urso, incontro 8 luglio su Ilva fino a soluzione condivisa

