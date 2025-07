Le province di Caserta sbancano al 10eLotto | vinti 150mila euro

Una vera ondata di fortuna ha colpito le province di Caserta, dove l'ultimo concorso del 10eLotto ha regalato un incredibile jackpot di 150mila euro a Teano. La Campania si conferma regione fortunata, con premi distribuiti in tre comuni diversi, per un totale di 170mila euro. Un colpo di scena che dimostra come il gioco possa riservare sorprese sorprendenti: la fortuna è sempre dietro l’angolo!

Colpo di fortuna in Campania con il 10eLotto. Nell'ultimo concorso, come riportato da Agipronews, nella regione sono stati vinti premi per un totale di 170mila euro, distribuiti in tre comuni. La vincita più consistente è stata registrata a Teano, in provincia di Caserta, dove un

