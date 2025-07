In Sicilia addestrati piloti F35 primo posto fuori Usa

" La Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F-35. Così come siamo l'unico Paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35, a Cameri." Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla base aerea di Decimomannu. "Perché il futuro si costruisce non limitandosi alla difesa ma facendo diventare la difesa un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica. E questo ne è l'esempio", ha aggiunto il ministro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "In Sicilia addestrati piloti F35, primo posto fuori Usa"

