Caldo in Europa vasto rogo in Catalogna | 2 morti e 20mila persone chiuse in casa Due vittime in Francia

L'Europa si trova di fronte a un'inedita ondata di calore estremo, che sta devastando paesi come Spagna, Portogallo, Italia e Francia. Con temperature vicine ai 40 gradi, il rischio di incendi e malori si fa più alto, portando lutti e misure d'emergenza. La situazione rimane critica e richiede un’attenzione urgente: scopriamo insieme quanto sta accadendo e come proteggersi. Continua a leggere.

Il caldo estremo sta colpendo diversi Paesi in Europa, in particolare Spagna, Portogallo, Italia e Francia. L'ondata di calore, con picchi vicini ai 40 gradi, ha causato le prime vittime. Due persone sono morte in un vasto incendio in Catalogna, dove 20mila persone sono state confinate in casa in via precauzionale; altre due vittime in Francia per malori legati alle temperature. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vittime - persone - francia - caldo

Valanga sul monte Eiger, in Svizzera, travolge sette persone: due vittime - Una valanga sul Monte Eiger, in Svizzera, ha travolto e sepolto sette delle otto persone presenti sul posto, causando due vittime.

Il caldo intenso ha investito tutta l'Europa, con temperature record oltre i 40 gradi dalla Francia alla Germania, dalla Grecia alla Spagna. In Italia le Regioni cercano di prevenire i malori di chi lavora all'aperto. In Lombardia, dal 2 luglio e al 15 settembre, sarà vi Vai su Facebook

Italia ed Europa roventi:46 gradi in Spagna,40 in Francia e Italia. Nel weekend calo di 6-8 gradi. Ore roventi in particolare in Toscana e nelle zone interne della Sardegna.Una vittima del caldo si registra in Emilia Romagna.Un 47enne di origine marocchina,è Vai su X

Da Parigi a Lisbona, l'Europa boccheggia nella morsa del caldo. 2 morti in incendio in Catalogna; Caldo in Europa, vasto rogo in Catalogna: 2 morti e 20mila persone chiuse in casa. Due vittime in Francia; Allarme caldo in Europa, due morti in Francia.

Da Parigi a Lisbona, l'Europa boccheggia nella morsa del caldo. 2 morti in incendio in Catalogna - Il caldo estremo continua a stringere l’Europa in una morsa senza precedenti, causando le prime vittime, mettendo sotto pressione ospedali e infrastrutture, e spingendo le autorità a prendere misure d ... Come scrive msn.com

L’Europa assediata dal caldo: temperature record in diverse zone - Continua la stretta del caldo in quasi tutta Europa, Italia e Piemonte compresi. Riporta radiogold.it