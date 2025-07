Stankovic il Club Brugge fa sul serio | l’Inter apre! Ma solo in un caso

Il mercato estivo dell'Inter si sta rivelando più complesso di quanto sembri: tra giovani promesse e grandi stelle, il club neroazzurro deve fare i conti con le richieste dei club europei. Uno degli obiettivi più caldi è Aleksandar Stankovic, talento classe 2005, che ha attirato l’attenzione del Club Brugge. Ma l’interesse belga si limita a un caso ben preciso: in quale scenario potrebbe concretizzarsi questa operazione?

Il mercato estivo in casa Inter non riguarda solo grandi nomi e colpi in entrata: anche i giovani cresciuti nel vivaio attirano l’attenzione dei club europei. È il caso di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, reduce da una stagione positiva in prestito al Lucerna. Il Club Brugge ha messo gli occhi su di lui e si è mosso con decisione per portarlo in Belgio già nelle prossime settimane. INTERESSE – Il Club Brugge cerca un rinforzo di prospettiva per il centrocampo in vista della cessione imminente di Ardon Jashari, destinato al Milan. In cima alla lista dei sostituti c’è proprio Aleksandar Stankovic, che ha impressionato per personalità e intelligenza tattica durante il suo anno in Svizzera. 🔗 Leggi su Inter-news.it