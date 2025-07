PS4 Migliora la Tua PS4 con i Plugin HEN e Load ShellUI Plugin | Nuove Funzionalità e Personalizzazione

Se possiedi una PS4 con firmware 9.00 e desideri portare le tue esperienze di gioco a un livello superiore, il ShellUI Plugin è la soluzione che fa per te. Questo strumento innovativo, parte della vasta gamma dei ps4-hen-plugins, trasforma l'interfaccia e apre le porte a nuove funzionalità, dalla gestione semplificata dei pacchetti alla personalizzazione totale del sistema. Scopri come caricare e sfruttare al massimo il ShellUI Plugin per personalizzare la tua PS4 come mai prima d'ora.

Se possiedi una PS4 con firmware 9.00 e vuoi espandere le funzionalità del tuo sistema, il ShellUI Plugin è uno strumento essenziale. Questo plugin, parte del progetto ps4-hen-plugins, modifica l'interfaccia utente della PS4 per abilitare nuove funzioni, come l'installazione di pacchetti direttamente dall'hard disk o da USB, e la personalizzazione delle impostazioni di PS4HEN. In questo articolo, vedremo come caricare il plugin ShellUI e quali vantaggi offre. Caricare ShellUI Plugin su PS4 9.00. Il plugin può essere caricato anche senza un file hen.ini preesistente. Se il file non è presente, verrà creato automaticamente sia dal payload che dal plugin.

