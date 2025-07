4 luglio come si festeggia in America il Giorno dell’indipendenza

Celebrazione del 4 luglio negli Stati Uniti è un tripudio di fuochi d'artificio, parate e momenti di orgoglio nazionale. Questa giornata ricorda la Declarazione d'Indipendenza del 1776, quando le Tredici Colonie proclamarono la loro libertà dalla Gran Bretagna. La festa si trasforma in un simbolo di unità e libertà, un'occasione per riflettere sulle radici americane e celebrare il patriottismo. Nel tempo, la tradizione si è arricchita di eventi spettacolari che uniscono famiglie e comunità in tutto il paese.

Ogni anno, il 4 luglio segna la festa nazionale degli Stati Uniti. Si celebra l’annuncio della Dichiarazione d’indipendenza del 1776, quando le Tredici Colonie si staccarono dalla Gran Bretagna. Non fu il giorno in cui la risoluzione venne approvata (accadde il 2 luglio) né quello in cui venne firmata da tutti i delegati, ma fu quello in cui il testo fu reso pubblico. E per questo è diventato il simbolo della nascita americana. Nel tempo, la data è diventata molto più di un anniversario storico: è un rituale collettivo che mescola patriottismo, intrattenimento e tradizioni consolidate. La giornata inizia con parate e discorsi ufficiali, si allunga tra barbecue, partite e concerti, e si chiude con spettacoli pirotecnici che illuminano le città da costa a costa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - 4 luglio, come si festeggia in America il Giorno dell’indipendenza

