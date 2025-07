Polaveno domenica 6 luglio si celebra la Madonna di Santa Maria del Giogo

Polaveno, domenica 6 luglio, si trasformerà in un suggestivo palcoscenico di devozione e tradizione: si celebra la Madonna di Santa Maria del Giogo con un evento carico di emozione e spiritualità. L'inaugurazione ufficiale della nuova statua, che da maggio veglia sul lago d'Iseo e i borghi circostanti, rappresenta un momento di grande significato per la comunità e gli amanti dei valori alpini. Un momento da non perdere, unisce fede, bellezza e storia in un unico abbraccio.

Polaveno (Brescia) Domenica 6 luglio sarà una giornata speciale per Valtrompia e Sebino e per tutti coloro che amano i valori alpini. Si terrà, infattii, l'inaugurazione ufficiale della nuova statua della Madonna, che da Santa Maria del Giogo sopra Polaveno e Sulzano dallo scorso 26 aprile veglia sul lago d'Iseo e sui borghi triumplini, abbracciando con lo sguardo Monte Isola e le maestose montagne circostanti. Il simulacro in marmo bianco aveva fatto il suo ingresso trionfale in elicottero lo scorso aprile, in una data carica di significato: proprio il giorno dei funerali di Papa Bergoglio. Quel momento storico aveva rimandato le celebrazioni ufficiali, che finalmente troveranno compimento questo weekend con una cerimonia dal sapore "alpino". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Polaveno, domenica 6 luglio si celebra la Madonna di Santa Maria del Giogo

In questa notizia si parla di: polaveno - domenica - luglio - madonna

Polaveno, domenica 6 luglio si celebra la Madonna di Santa Maria del Giogo; Festa per la Madonna degli Alpini; In festa per la Madonna degli alpini.

Polaveno, domenica 6 luglio si celebra la Madonna di Santa Maria del Giogo - Un appuntamento speciale e dal sapore alpino con l'inaugurazione della nuova statua della Madonna. Secondo ilgiorno.it

Strade chiuse e bus deviati sabato 20 e domenica 21 luglio: tutte le informazioni - RomaToday - Festa della Madonna de' Noantri e rally ad Ostia: strade chiuse e bus deviati sabato 20 e domenica 21 luglio. Da romatoday.it