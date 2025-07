20enne attaccato a Frosinone con un pezzo di vetro e operato d' urgenza individuato l' aggressore

Un episodio inquietante scuote Frosinone: un giovane straniero, armato di vetro, ha ferito un connazionale, rendendo necessaria un’operazione d’urgenza. La vittima, un 20enne, è stata prontamente soccorsa e l’aggressore individuato e denunciato. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i motivi di questa violenta aggressione. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda che ha sconvolto la comunità.

Un giovane straniero è stato denunciato per lesioni dopo aver ferito un connazionale con un vetro a Frosinone. Indagini in corso.

