Real Madrid Juve 1-0 | non soddisfatti di uscire con una bella figura I limiti si sono rivisti – La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid all’Hard Rock Stadium di Miami, la Juventus si confronta con una prestazione che lascia l’amaro in bocca. Non soddisfatti di uscire con una buona figura, i limiti sono riemersi, evidenziando aree di miglioramento. Paolo Rossi analizza con passione e competenza questa eliminazione nel suo appuntamento ‘La Juve a freddo’, offrendo spunti che invitano a riflettere sul futuro della squadra.

Real Madrid Juve 1-0: l’analisi in VIDEO di Paolo Rossi nell’appuntamento con La Juve a freddo. L’analisi dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. La Juve ha concluso la sua avventura nel Mondiale per Club dopo la sconfitta rimediata agli ottavi di finale contro il Real Madrid nel match che si è giocato all’Hard Rock Stadium di Miami. Come di consueto, nel suo appuntamento post partita de ‘La Juve a freddo’, il nostro Paolo Rossi ha analizzato il match con questo video sul canale Youtube di . Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Real Madrid Juve: la Juventus fuori dal Mondiale per Club 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve 1-0: non soddisfatti di uscire con una bella figura. I limiti si sono rivisti – La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi

