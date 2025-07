Quanto costa un matrimonio per 100 invitati? Tra i 40 e i 50 mila euro Ed ecco perché i bonifici degli invitati ‘non aiutano’ a coprire i costi | così la wedding planner Di Bari

L'estate è la stagione dei matrimoni, ma quanto costa davvero organizzare un giorno speciale con 100 invitati? Tra location, catering e dettagli, le spese si aggirano tra i 40 e i 50 mila euro, e i bonifici degli invitati spesso non bastano a coprire tutto. Per scoprire perché, abbiamo parlato con Chiara Di Bari, wedding planner di Bari, che ci svela i trend e le sfide di un settore in crescita.

Estate tempo di matrimoni, con buona pace di chi preferibbe una pennichella a un buffet sotto il solleone. Le storie sono tante e le raccontiamo sulle pagine di FQMagazine. A parlare con Leggo è invece Chiara Di Bari, wedding planner da 17 anni, titolare dell’agenzia Eventilab e vincitrice di 2 Wedding Awards di Matrimonio.com. Tra le tante cose, nell’intervista spiega: “ Da due anni i prezzi sono saliti alle stelle. Durante il Covid si lavorava poco e si era anche un pochino più flessibili sui costi e si andava incontro agli sposi. Dopodiché è aumentato tutto: il costo del cibo, delle location, delle materie prime che ci sono in un matrimonio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quanto costa un matrimonio per 100 invitati? Tra i 40 e i 50 mila euro. Ed ecco perché i bonifici degli invitati ‘non aiutano’ a coprire i costi”: così la wedding planner Di Bari

In questa notizia si parla di: matrimonio - costa - invitati - mila

Chiara Ferragni, matrimonio a Napoli: cosa ha indossato e quanto costa il vestito dai decori gioiello - Chiara Ferragni, star indiscussa della moda italiana, ha stupito tutti con il suo look brillante al matrimonio di amici a Napoli.

Non solo il matrimonio di lusso con invitati super vip. C'è un dettaglio tra tutto quello sfarzo, che forse, è passato inosservato e riguarda Lauren Sanchez Vai su Facebook

“Quanto costa un matrimonio per 100 invitati? Tra i 40 e i 50 mila euro; Gli hotel prenotati da Jeff Bezos e Lauren Sanchez per il matrimonio: quanto costa la suite degli sposi; Il matrimonio costa quasi 24 mila euro: è sempre più caro (e dura anche più giorni).

Il look più discusso di Lauren Sanchez per il matrimonio con Jeff Bezos è costato quasi 100 mila euro - Lauren Sanchez durante i festeggiamenti ha indossato tantissimi abiti, tra cui questa creazione di Alta Moda dall'enorme valore ... Lo riporta fanpage.it

La wedding planner: «Matrimonio con 100 invitati? Servono 50mila euro. Risparmiare sulle bomboniere ed evitare queste usanze trash» - La cerimonia ristretta e semplice, con pochi amici e parenti, non piace più a nessuno. Come scrive leggo.it