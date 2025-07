Milinkovic Savic al Napoli è arrivato l’annuncio tanto atteso | sta accadendo in queste ore

Il Napoli torna a sorprendere: dopo aver conquistato i cuori dei tifosi con i primi grandi colpi di mercato, ora si concentra su un nome che infiamma le voci di mercato. Milinkovic Savic al Napoli si avvicina sempre di più, facendo sognare i supporter azzurri. La trattativa è calda e in continua evoluzione, lasciando tutti con il fiato sospeso. La notizia è ormai quasi ufficiale: il futuro di Milinkovic Savic potrebbe essere azzurro, e questa sorpresa cambierà le carte in tavola.

