Inter Chivu a confronto con la squadra per ricompattare l’ambiente

Cristian Chivu, nuovo timoniere dell'Inter, si trova di fronte alla sfida di ricostruire l’unità del team. Per farlo, ha convocato un confronto diretto a Charlotte, coinvolgendo giocatori chiave come Lautaro e Thuram. Un momento cruciale per chiarire tensioni e rafforzare lo spirito di squadra, fondamentale per affrontare il proseguo della stagione con rinnovata coesione. Il futuro dell’Inter passa anche attraverso queste scelte strategiche.

Chivu al timone: un confronto per ricompattare Cristian Chivu si trova a gestire una crisi inattesa. L’allenatore ha richiamato la squadra in un hotel a Charlotte per un confronto interno. Durante il confronto in hotel, voluto dal tecnico, Lautaro e Thuram erano presenti, ma il romeno ha cercato un chiarimento L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Chivu a confronto con la squadra per ricompattare l’ambiente

