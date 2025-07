Il messaggio Whatsapp scatena il caos | in 7 fuori squadra

il corso della storia di una squadra. Un semplice messaggio, apparentemente innocuo, ha scatenato un vero e proprio caos, svelando quanto le parole digitali possano influenzare il mondo del calcio e oltre. È il simbolo di come la comunicazione moderna possa scuotere le fondamenta di realtà apparentemente solide, lasciando tutti noi a riflettere su quanto sia fragile il confine tra ordine e caos.

Nel calcio, si dice spesso, si è ormai pronti a tutto. Soprattutto nel periodo di calciomercato, dove trattative lampo, cessioni inattese e addii dolorosi fanno parte del gioco. Ma ciò che è accaduto nei giorni scorsi in uno dei club storici del calcio europeo ha superato anche la soglia dell’incredulità . In un’epoca in cui la comunicazione è diventata sempre più veloce, ma sempre meno umana, anche un messaggio su WhatsApp può cambiare, anzi stravolgere, il corso di una carriera. Mentre le grandi d’Europa ridisegnano strategie, organici e ambizioni, e in Italia si assiste a un autentico terremoto di panchine – con quasi tutte le big a cambiare allenatore e spesso anche buona parte dello staff tecnico – anche in Olanda si consuma una rivoluzione silenziosa ma spietata. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Il messaggio Whatsapp scatena il caos: in 7 fuori squadra

In questa notizia si parla di: messaggio - whatsapp - scatena - caos

"Mi sa che abbiamo incastrato Stasi", la Procura indaga sul messaggio WhatsApp attribuito a Paola Cappa - La Procura di Pavia sta approfondendo un messaggio WhatsApp attribuito a Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, in cui viene menzionato Alberto Stasi.

Scrive Ti amo e lo vogliono denunciare. Il muro scatena il caos sui social; FI e Berlusconi sono banditi e ladri, la chat di Cirielli scatena il caos nel centrodestra in Campania; Bimbo di 4 anni all’asilo scatena il caos: 70 chiamate mute a 118 e 112 con lo smartwatch.

Whatsapp, la modifica dei messaggi inviati è arrivata: ecco come funziona - Gazzetta.it - La modifica dei messaggi inviati su Whatsapp è finalmente arrivata: ecco come funziona, quanto tempo si ha a disposizione e cosa cambia per la privacy ... Segnala gazzetta.it

WhatsApp, arrivano i messaggi vocali autodistruttivi: cosa sono e come funzioneranno - Hardware Upgrade - out nel client beta della nuova funzione che consente di inviare messaggi audio impostandone l'autodistruzione dopo l'ascolto. hwupgrade.it scrive