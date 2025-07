Università Unicamillus ecco percorsi formativi specializzazione sul sostegno per aa 2024 2025

L’Università UniCamillus apre le iscrizioni per i percorsi di specializzazione sul sostegno per l’anno accademico 2024-2025, offrendo nuove opportunità formative per chi desidera fare la differenza nel mondo dell’istruzione. Con tre bandi distinti, tra cui il percorso ordinario da 60 CFU, questa è la chance per laureati e abilitati di diventare figure fondamentali nel garantire un’educazione inclusiva. Non perdere l’occasione di contribuire a un sistema scolastico più equo e accessibile!

(Adnkronos) – L’Università UniCamillus apre le iscrizioni per i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Si tratta di 3 bandi distinti: X Ciclo – percorso da 60 cfu (percorso ordinario da 60 cfu per laureati o abilitati che vogliono diventare docenti di sostegno); . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sostegno - università - unicamillus - percorsi

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE/Università: costi a carico dei docenti, si pagherà anche iscrizione, esame finale e certificato? - Mancano pochi passaggi da parte di INDIRE e delle università per avviare i percorsi di specializzazione per i docenti di sostegno, in base ai decreti d.

? L’Università UniCamillus chiude con successo la IV edizione del progetto di prevenzione orale. Un incontro proficuo tra scuola, università e comunità «La quarta edizione del Progetto di Prevenzione della Salute Oro-Funzionale e delle Malocclusioni, pro Vai su Facebook

Università Unicamillus, ecco percorsi formativi specializzazione sul sostegno per a.a 2024/2025; Corsi INDIRE, l’Università Unicamillus ha pubblicato il bando: scadenza 5 luglio (PDF); Percorsi abilitanti 2024/25: i posti sono 79.479. Ecco in quali regioni e Università sono stati assegnati i 4.096 del terzo decreto.