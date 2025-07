il calcio storico del galluzzo palla pillotta compie 50 anni e torna il 6 luglio

Il Calcio Storico del Galluzzo e la sua amata Palla Pillotta celebrano un traguardo storico: 50 anni di passione autentica e tradizione. Dopo mezzo secolo, questo rito che unisce comunità e storia torna a rivivere il 6 luglio, riaccendendo l’entusiasmo di generazioni di appassionati. Un’occasione unica per riscoprire le radici di un gioco antico, che nel tempo ha saputo rinnovarsi mantenendo inalterato il suo spirito. E questa festa sarà indimenticabile…

Firenze, 2 luglio 2025 - La Palla Pillotta compie 50 anni e festeggia il mezzo secolo di attivitĂ con un'edizione speciale, in programma come da tradizione la prima domenica di luglio, ovvero domenica 6: il Galluzzo ritroverĂ il suo Calcio storico, creato e lanciato proprio nel 1975 dai giovani della SocietĂ Corale Polisportiva. La Palla Pillotta è nata 50 anni fa ma ha origini antiche come il borgo del Galluzzo, la cui Podesteria venne creata nel XV secolo. E nel paese alle porte della cittĂ di Firenze trovarono ospitalitĂ i giocatori appassionati del Calcio in Livrea, praticato da sempre dai fiorentini ma messo al bando nella cerchia delle mura per le intemperanze dei suoi protagonisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it