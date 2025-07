Vaccini HappyAgeing | per anziani documento su sistema equo efficiente sostenibile

In un’Italia che invecchia rapidamente, la prevenzione diventa una priorità imprescindibile per garantire benessere e autonomia agli anziani. Il nuovo documento di HappyAgeing propone un modello innovativo di vaccinazione, fondato su evidenze scientifiche, sostenibilità e efficienza organizzativa. Un passo strategico verso un sistema più equo, efficace e duraturo, capace di rispondere alle sfide di un paese che valorizza la vita a ogni età.

(Adnkronos) – Un’Italia che invecchia ha bisogno di una prevenzione più forte, efficace e mirata. È il messaggio del Documento di posizione ‘Verso un nuovo modello di prevenzione vaccinale nell’anziano. Proposte operative per un modello fondato su evidenze, sostenibilità e capacità organizzativa’ presentato da HappyAgeing – Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo – da più di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

