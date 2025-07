Non raccontare che gli asini volano Bersani contro Giorgia Meloni | accuse gravi

Durante la Festa dell’Unità di Roma, Pier Luigi Bersani ha acceso il dibattito pubblico con parole forti sulla recente sentenza della Cassazione riguardante Paolo Bellini. Un intervento che ha riacceso le discussioni sulle pagine più oscure della storia repubblicana, richiamando l’attenzione su temi delicati e importanti per il nostro Paese. Un passo cruciale nel confronto politico e sociale odierno, che invita a riflettere sul passato e sul presente della nostra democrazia.

Alla Festa dell’Unità di Roma, l’intervento di Pier Luigi Bersani ha riportato al centro del dibattito pubblico una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana. Durante un incontro pubblico moderato dal giornalista Marco Damilano, l’ex segretario del Partito Democratico ha commentato con forza e passione la recente sentenza della Cassazione che ha confermato l’ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, riconosciuto colpevole di concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980. Leggi anche: Referendum, Bersani a La Russa: “Canta vittoria, ma una democrazia non è sana se il lavoro è malato” Una verità giudiziaria attesa da decenni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it