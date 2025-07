Piloti di F-35 saranno addestrati in Sicilia il primo posto fuori dagli Usa | l' annuncio del ministro Crosetto

La Sicilia si prepara a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza aeronautica: sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti a ospitare l’addestramento dei piloti di F-35. Un traguardo storico annunciato dal ministro Crosetto, che conferma come l’Italia stia rafforzando la propria posizione strategica e tecnologica nel settore della difesa. La formazione dei futuri piloti si svolgerà in un contesto all’avanguardia, simbolo di innovazione e competenza.

