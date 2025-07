Juventus Women ufficiale la cessione di Bennison al Real Madrid | il comunicato del club e tutti i dettagli dell’operazione

Juventus Women annuncia ufficialmente la cessione di Hanna Bennison al Real Madrid, segnando un importante cambiamento nel suo percorso. Dopo una stagione intensa e ricca di sfide, la talentuosa centrocampista svedese, classe 2002, si prepara a nuovi traguardi in Spagna. Questa operazione sottolinea la crescita e la competitività del calcio femminile europeo, aprendo le porte a emozionanti sviluppi futuri. Ma quali sono i dettagli di questa operazione?

Juventus Women, ufficiale la cessione di Bennison al Real Madrid: il comunicato del club e tutti i dettagli dell’affare messo in piedi in questi giorni. Si conclude dopo una stagione l’avventura di Hanna Bennison  con la maglia della Juventus Women. La centrocampista svedese, classe 2002, lascia il club bianconero e si trasferisce a titolo definitivo al Real Madrid, un nuovo capitolo della sua carriera che la porterà a confrontarsi con il calcio femminile della massima serie spagnola. Comunicato. Le strade di Hanna Bennison e della Juventus si dividono. Termina, dunque, dopo una stagione l’avventura in bianconero della centrocampista svedese classe 2002  che si trasferisce a titolo definitivo nella massima serie spagnola, al Real Madrid Femenino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com