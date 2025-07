Fine vita la bozza della legge è in Parlamento | cosa prevede tutte le novità

La bozza della legge sul fine vita sta per fare il suo ingresso in Parlamento, con un dibattito acceso tra maggioranza e opposizioni. Dopo l’approvazione delle commissioni Giustizia e Sanità al Senato, il testo si prepara a discutere le sue novità , tra cui disposizioni innovative e delicate questioni etiche. Un tema che tocca da vicino la sensibilità di tutti, e che promette di accendere ulteriori confronti nel percorso legislativo. La discussione si prospetta intensa e decisiva per il futuro del diritto al rispetto delle scelte di fine vita.

La bozza della legge sul fine vita approda in Parlamento. Ha ottenuto l’ok della maggioranza: tutti i dubbi delle opposizioni. Cosa prevede. Il disegno di legge sul fine vita comincia il suo iter dal Senato, dove le commissioni Giustizia e Sanità hanno già approvato il testo, con il parere contrario delle opposizioni. Il giorno ultimo per presentare gli emendamenti è l’8 luglio. Il provvedimento è atteso il Aula il 17 dello stesso mese. – notizie.com L’argomento è ormai noto: il diritto del malato in fase terminale a decidere di morire. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Fine vita, la bozza della legge è in Parlamento: cosa prevede, tutte le novitÃ

In questa notizia si parla di: fine - vita - legge - bozza

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

La guerra in Iran, la bozza di legge sul fine vita, l'aumento delle spese militari. Gli approfondimenti di Tutta la città ne parla rispondono alla necessità di saperne di più di chi ci ascolta. Dal lunedì al venerdì in diretta alle 10 e qui http://tinyurl.com/3pfn9c2m Vai su X

La guerra in Iran, la bozza di legge sul fine vita, l'aumento delle spese militari. Gli approfondimenti di Tutta la città ne parla rispondono alla necessità di saperne di più di chi ci ascolta. Tutte le puntate dal lunedì al venerdì in diretta alle 10 e qui tinyurl.com/3pfn Vai su Facebook

Legge sul fine vita: nella bozza cure palliative e un comitato etico a nomina governativa; La nuova legge sul fine vita fa già discutere, anche se è solo una bozza; Presentata la bozza di legge sul fine vita.

Cosa prevede il testo base del disegno di legge sul fine vita - La legge sul fine vita fa un passo avanti al Senato. Lo riporta ansa.it

Fine vita, pronto il testo: parte iter in Parlamento: il trattamento non sarà a carico del Snn. Ecco cosa prevede la legge - Il ddl sul fine vita è stato adottato come testo base delle commissioni Giustizia e Sanità del Senato, dopo il voto di questa mattina a Palazzo Madama. Segnala ilgazzettino.it