Matteo Ricci punta sui cambiamenti climatici | Pianteremo 1.5 milioni di alberi nelle città marchigiane

Ancona, 2 luglio 2025 - Il cambiamento climatico fa paura, tanto che l’Onu ha lanciato l’allarme, dicendo di essere pronti a vivere inc condizioni estreme. Il tutto mentre una proposta della Commissione Ue presentata oggi punta a una riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990, come tappa intermedia per la neutralità climatica entro metà secolo. Le Marche non sono esenti da questo problema, tanto che Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione contro Francesco Acquaroli, ha lanciato la sua idea: piantare 1,5 milioni di alberi sul territorio “perché abbiamo bisogno dell’ombra, un elemento fondamentale per contrastare il cambiamento climatico — ha detto in una dichiarazione delle ultime ore - Per questo abbiamo deciso che, nei prossimi anni, in accordo con i comuni, pianteremo un albero per ogni cittadino marchigiano”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it