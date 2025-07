nella corsa al dopo zaia nella lega si fa avanti marcato

L’assenza di Zaia apre le porte a nuovi protagonisti, e tra i più marcati si distingue Roberto Marcato, il “bulldog” leghista. Con la sua determinazione e radicata presenza in Veneto, l’assessore allo Sviluppo economico sogna da tempo di portare la regione sotto una nuova guida. Ora che il Doge è stato messo fuori gioco col...

Lo chiamano tutti il “bulldog”: il leghista Roberto Marcato è un osso duro, e non ha mai nascosto l’ambizione di diventare un giorno il governatore della Regione. Nato a Castelfranco Veneto nel 1968 e «di robusta costituzione», come evidenziano i suoi fedelissimi, l’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Energia accarezza da tempo l’idea di essere l’erede di Luca Zaia a Palazzo Balbi. E ora che il Doge è stato messo fuori gioco col blocco del terzo mandato, spera che sia arrivato il suo tempo. Del resto si sa che la Liga veneta mal sopporta la Lega lombarda e il leader Matteo Salvini che ha trasformato il Carroccio in un partito sovranista a trazione vannacciana. 🔗 Leggi su Lettera43.it