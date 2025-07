Ryder Cup il tempo stringe | chi farà parte della squadra europea?

La Ryder Cup si avvicina e il tempo stringe: chi farà parte della prestigiosa squadra europea? Edoardo Molinari, vice capitano, ha messo in evidenza giovani talenti come Couvra e Ayora, ma punta principalmente su chi gioca in America, come Hojgaard e Norgaard. A metà agosto, i sei posti automatici saranno assegnati, mentre gli altri sei verranno scelti dal capitano Donald, rendendo questa sfida ancora più emozionante e incerta.

Edoardo Molinari, vice capitano, all'Open d'Italia ha osservato da vicino i giovani come Couvra e Ayora: "Ma seguiamo soprattutto chi gioca in America". Gente come Rasmus Hojgaard e Niklas Norgaard. A metà agosto ci saranno i 6 posti automatici, gli altri 6 verranno scelti dal capitano Donald.

