Delitto di Garlasco i primi risultati dell’incidente probatorio | Sulle impronte in casa Poggi non c’è Dna

Le prime risultanze dell’incidente probatorio sul caso di Garlasco svelano un quadro complesso e ancora tutto da decifrare. Le analisi delle impronte lasciate in casa Poggi, effettuate su fogli di acetato, non hanno rivelato tracce di DNA, alimentando nuove ipotesi e interrogativi. Tra le prove scrutinizzate, spicca l’impronta sulla porta, ritenuta potenzialmente cruciale. Un’indagine che si infittisce, lasciando aperti numerosi dubbi su ciò che ancora si cela dietro questa intricata vicenda.

I primi risultati dell’incidente probatorio sui fogli di “acetato” sui quali sono state conservate le impronte mai analizzate in casa Poggi non hanno rivelato presenza di Dna: è quanto rivelato dal Corriere della Sera. Tra le tracce analizzate c’è anche l’impronta 10 rilevata sulla porta di casa Poggi che era stata ritenuta significativa perché poteva essere stata lasciata dal killer. Nei giorni scorsi già il test per rivelare tracce di sangue sull’impronta avevano dato esito negativo anche se ulteriori esami verranno ripetuti nei prossimi giorni. Ora, però, arriva la conferma che sulla traccia non vi è Dna. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, i primi risultati dell’incidente probatorio: “Sulle impronte in casa Poggi non c’è Dna”

