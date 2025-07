‘Se non stai con me ti uccido e uscirai da quella porta con i piedi dritti’ un uomo mi ha minacciata con la pistola | Arianna David a Storie al bivio

Arianna David, ex Miss Italia, si apre in un racconto toccante e sorprendente durante “Storie al bivio”. Tra confessioni choc e riflessioni personali, l’attrice rivela il suo percorso di lotta contro i disturbi alimentari, svelando le sfide di una vita segnata da perfezionismo e tensioni emotive. Una testimonianza che ci invita a riflettere sulla complessità delle emozioni umane e sulla forza di affrontare i propri demoni.

Confessioni choc: le parole di Arianna David al programma “ Storie al bivio ” mettono i brividi. L’ex Miss Italia 1993 si è raccontata a Monica Setta, nell’edizione andata in onda martedì primo luglio su Rai 2. “Adesso sto facendo un percorso in DCA (disturbi dei comportamenti alimentari, ndr), mi segue una psicologa per i miei disturbi. Sta venendo fuori che la mia perfezione di bambina che non si è mai ribellata porta a sviluppare perfezionismo da adulta, che si riversa nell’alimentazione”, ha esordito la donna. La vittoria di Miss Italia le ha cambiato la vita, ma non in positivo: “Il fatto di ritrovarti di punto in bianco in prima pagina mi ha fatto accusare il colpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it