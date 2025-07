Giorgia Meloni l' Istat premia il governo | Numero record di occupati

I dati dell'ISTAT premiano il governo Meloni, con un record storico di occupati in Italia: 24,3 milioni a maggio, il massimo dal 2004. Un risultato che fa impallidire le critiche della sinistra e testimonia il successo delle politiche attuate. Con quasi 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto al pre-pandemia, l’Italia si risolleva, dimostrando che i numeri parlano chiaro: il nostro Paese sta tornando a crescere.

Numeri che fanno rosicare la sinistra quelli diffusi dall' Istat. L'Istituto nazionale di statistica ha infatti premiato il governo. In Italia, a maggio, risultavano occupati 24,3 milioni di lavoratori, un numero record dall'inizio delle serie storiche (2004) e quasi 1,3 milioni in più rispetto al periodo precedente la pandemia (gennaio 2020). Stando alla rilevazione i disoccupati sono un milione 691mila, in aumento di 1134mila unità su aprile e di 15mila su maggio 2024. Si registra poi una forte riduzione degli inattivi tra i 15 e i 64 anni che sono 12 milioni 119mila con 172mila unità in meno rispetto ad aprile e 320mila in meno su maggio 2024. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it